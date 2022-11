In den letzten zwei Jahren wurden Höchstspannungsleitungen zwischen Pradella im Unterengadin und La Punt Chamues-ch im Oberengadin ausgebaut.Pradella GR - Swissgrid hat im Engadin die Höchstspannungsleitungen ausgebaut. Damit hat der nationale Netzbetreiber nach eigenen Angaben einen Engpass im Schweizer Übertragungsnetz geschlossen. Wie Swissgrid am Montag mitteilte, wurden in den letzten zwei Jahren Höchstspannungsleitungen zwischen Pradella im Unterengadin und La Punt Chamues-ch im Oberengadin ausgebaut. Seit dem 11.

Den vollständigen Artikel lesen ...