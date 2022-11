Der Software- und IT-Dienstleister will nach einem Umsatzeinbruch im vergangenen Geschäftsjahr ab dem kommenden Jahr wieder wachsen.Zürich - Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix will nach einem Umsatzeinbruch im vergangenen Geschäftsjahr ab dem kommenden Jahr wieder wachsen. Zunächst dürfte der um einen Verkauf bereinigte Umsatz im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 aber in etwa das Niveau des Vorjahres erreichen, sagte Unternehmenschef Oliver Weber im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. «Danach erwarte ich Wachstum.

