Mit den leichten Gewinnen setzen die Märkte am Dienstag ihre Konsolidierung nach dem Kurssprung in der Vorwoche fort.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Dienstag erneut zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann am Vormittag 0,18 Prozent auf 3894,38 Punkte. Der französische Cac 40 stieg um 0,3 Prozent auf 6629,06 Punkte. Der britische FTSE 100 präsentierte sich dagegen kaum verändert. Mit den leichten Gewinnen setzten die Märkte ihre Konsolidierung nach dem Kurssprung in der Vorwoche fort.

