Die 31'000 m2 grosse Landparzelle liegt in der Industrie- und Gewerbezone in Kleinhüningen und soll als "dringend benötigtes Reserveareal für Infrastruktur und industrielle Nutzungen" des Kantons dienen.Basel - Der Kanton Basel-Stadt kauft der Novartis Pharma AG im Stadtteil Kleinhüningen eine Landparzelle in der Grösse von 31'000 Quadratmetern ab. Die Regierung hat den Kaufvertrag mit der Einwohnergemeinde der Stadt Basel genehmigt, wie sie am Dienstag mitteilte. Die Landparzelle liegt in der Industrie- und Gewerbezone und soll als «dringend benötigtes Reserveareal für Infrastruktur und...

