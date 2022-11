Das Unternehmen plant eine Siedlung in der Nähe von Austin - die Kosten sollen so hoch wie bei konventioneller Art.Georgetown/Austin - Das grösste Projekt zur Herstellung von kompletten Häusern in additiver Fertigung (3D-Druck) ist in den USA angelaufen. Die gewaltigen Drucker, die ab 2023 am San Gabriel River in den Hügeln von Georgetown in der Nähe von Austin im US-Bundesstaat Texas in Aktion sein werden, hat der Maschinenbauer und Bauunternehmer Icon entwickelt und gebaut.

