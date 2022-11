Bei einer Umfrage gab fast die Hälfte der befragten Personen an, dass sie sich in den kommenden Monaten nicht einschränken müssten.Bern - Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Kauflaune in der Schweiz nach wie vor gross. Das zeigt eine Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag der Swiss Retail Federation, die in der Nacht auf Mittwoch veröffentlicht worden ist. Fast die Hälfte der befragten Personen gab an, dass sie sich in den kommenden Monaten nicht einschränken müssten. Jede dritte Person rechnet mit nur geringen...

