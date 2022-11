Rückgang der US-Inflationsrate befeuert Rallye Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Eine historisch starke Rallye bei Edelmetallen und Minenaktien wurde in der letzten Handelswoche durch einen ebenso historisch starken Einbruch des US-Dollars ausgelöst. Der USD-Index brach um 4 Punkte (-3,6 %) ein, nachdem dieser bereits am Freitag davor um 4 Punkte gefallen war. Der Goldpreis stieg daraufhin binnen einer Handelswoche um 97 US-Dollar (+5,25 %) an, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...