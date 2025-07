Gold trotzt Krisen - Nachfrage treibt Preis

Anzeige / Werbung

Der Goldpreis zeigt sich 2025 in Bestform. Mit einem Anstieg von über 25 Prozent auf Dollarbasis seit Jahresbeginn zählt das Edelmetall erneut zu den Top-Performern. Trotz eines kurzen Rücksetzers infolge der Feuerpause im Nahen Osten bleibt die Nachfrage nach Gold hoch. Besonders auffällig: Die Kräfteverhältnisse im Markt haben sich verschoben. Während früher ETFs den Preis antrieben, sind es inzwischen vor allem Zentralbanken, die Gold in großen Mengen absorbieren. Das stabile Umfeld aus Inflationssorgen, geopolitischen Spannungen und Handelskonflikten spielt Gold weiter in die Karten. Auf Sicht von 30 Monaten hat sich der Goldpreis sogar verdoppelt - und damit zahlreiche globale Aktienindizes hinter sich gelassen.

Goldaktien schlagen das Metall

Noch besser entwickelten sich in dieser Zeit ausgewählte Goldaktien. Ein eindrucksvolles Beispiel ist Agnico Eagle (ISIN: CA0084741085). Die Aktie des kanadischen Minenunternehmens konnte in den vergangenen 30 Monaten um rund 150 Prozent zulegen - in Euro gerechnet. CEO Ammar Al-Joundi bringt es im Interview mit Bloomberg auf den Punkt: "Es gibt nur einen Grund, um eine Goldaktie zu kaufen: Wenn sie besser performt als der Goldpreis selbst." Agnico Eagle ist mittlerweile beim Börsenwert mit rund 52 Milliarden Euro an Barrick (ISIN: CA06849F1080) vorbeigezogen und liegt nur noch knapp hinter dem Marktführer Newmont. Zeitweise war das Unternehmen sogar der wertvollste Goldproduzent der Welt. Doch nicht jede Goldaktie läuft mit: Laut Mining.com hinkt etwa ein Viertel der im VanEck Gold Miners ETF enthaltenen Werte dem Goldpreis hinterher.

Developer rücken wieder in den Blickpunkt

Während die großen Produzenten bereits von der aktuellen Goldhausse profitieren, richtet sich der Blick erfahrener Investoren zunehmend auf die sogenannten Developer - Unternehmen, die zwar noch kein Gold fördern, aber über vielversprechende Projekte verfügen. Die Geschichte zeigt: In früheren Goldbullenmärkten waren es oft diese Explorer und Entwickler, die im späteren Verlauf in den Fokus von Übernahmen rückten. Aktuell beobachtet Morgan Financial eine wachsende Aufmerksamkeit für genau diesen Sektor. In einer aktuellen Analyse hebt das Researchhaus einige besonders aussichtsreiche Developer hervor - darunter Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208).

Tesoro Gold mit aussichtsreichem Projekt in Chile

Tesoro Gold arbeitet am El Zorro-Projekt im Norden Chiles - einem Land, das zunehmend auch für Goldabbau bekannt wird. Inmitten einer etablierten Bergbauregion, wo Branchengrößen wie Gold Fields oder Lundin Mining aktiv sind, entwickelt Tesoro ein Gebiet mit 1,5 Millionen Unzen Goldressourcen auf 570 Quadratkilometern Fläche. Das Explorationspotenzial sei laut Unternehmen bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Ein starkes Signal kommt vom Großaktionär Gold Fields, der sich mit 17,5 Prozent an Tesoro beteiligt hat. Laut aktueller Scoping-Studie könnten in El Zorro über acht Jahre hinweg 651.000 Unzen Gold gefördert werden. Das langfristige Ziel: eine signifikante Ressourcenerweiterung und die Entwicklung zur baureifen Mine.

Finanzierung gesichert - Potenzial für Kursvervielfachung

Tesoro bereitet aktuell eine Kapitalerhöhung über 11 Millionen Dollar vor - nach eigenen Angaben mit bereits vorliegenden Investorenzusagen. Damit wäre die Finanzierung bis zur Machbarkeitsstudie gesichert. Parallel wurde bereits eine Umweltstudie angestoßen - ein wichtiger Schritt für die Genehmigung des Projekts. Die Analysten von Morgans sehen in der Aktie von Tesoro Gold eine vielversprechende Beimischung für langfristig orientierte Anleger. In ihrer Studie vom März 2025 sprechen sie eine Einstufung als "speculative buy" mit Kursziel 0,11 AUD aus - beim aktuellen Kurs von 0,026 AUD ein nicht zu übersehendes Aufwärtspotenzial.

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

