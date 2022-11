Bei einem Bürgerentscheid im oberbayerischen Denklingen haben sich 70 Prozent der Wahlberechtigten für den Bau neuer Windkraftanlagen ausgesprochen. In der Gemeinde Denklingen haben am Sonntag knapp 70 Prozent der Wahlberechtigten, die sich an der Wahl beteiligt haben, für den Bau von bis zu sechs Windenergie-Anlagen im Sachsenrieder Forst gestimmt. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat den Ausgang des Windkraft-Bürgerentscheids im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech begrüßt."Der ...

