Implenia hat im Kanton Luzern zwei Grossaufträge an Land gezogen. Dazu kommen vier Modernisierungsprojekte in der Deutsch- und Westschweiz.Glattpark - Die Division Buildings von Implenia hat von SBB Immobilien den Auftrag für den Bau eines Büro- und Gewerbegebäudes im Areal Rösslimatt beim Bahnhof Luzern erhalten. Ebenfalls in Luzern erstellt Implenia den Neubau Kinderspital/Frauenklinik für das Luzerner Kantonsspital (LUKS). Zudem hat Implenia in der Deutsch- und Westschweiz vier neue Modernisierungsprojekte gewonnen - ein Bereich...

