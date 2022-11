Im EG und 1. OG zeigt der Juwelier seine Kollektion Panthère und nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise, die 1914 beginnt.Zürich - Im Auftrag der Eigentümerin Silberhof AG wurde SPGI Zurich exklusiv mit der Vermarktung der Retailflächen an der Bahnhofstrasse 74 in Zürich beauftragt. Für die Weihnachtszeit konnte Cartier als Pop-up-Mieter gewonnen werden. Im Modissa-Haus an der Zürcher Bahnhofstrasse zieht am 19. November bis Weihnachten 2022 Cartier ein: Im EG und 1. OG zeigt der renommierte Juwelier seine Kollektion...

Den vollständigen Artikel lesen ...