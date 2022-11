FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.11.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1030 (1050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KAINOS GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1700 (1200) PENCE - BERNSTEIN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 7700 (7500) PENCE - 'MP' - BOFA RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 138 (135) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 140 (139) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BAE SYSTEMS TARGET TO 1000 (970) PENCE - 'BUY' - DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR VODAFONE TO 130 (150) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2500 (2300) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS NINETY ONE PRICE TARGET TO 250 (255) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 23 (17) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN PLACES MARKS & SPENCER ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 414 (412) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 725 (685) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN STARTS FUTURE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 2500 PENCE - LIBERUM RAISES CARD FACTORY PRICE TARGET TO 135 (110) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 520 (510) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 320 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 740 (710) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 129 (131) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de