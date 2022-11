Enrico Tanuwidjaja, Ökonom bei UOB Group, gibt einen Überblick über die Handelsbilanzergebnisse in Indonesien. Wichtigste Zitate "Der Handelsüberschuss im Oktober fiel mit 5,7 Mrd. USD höher aus als erwartet, und damit stieg der kumulierte Handelsüberschuss Indonesiens in diesem Jahr bis zum 22. Oktober auf 45,5 Mrd. USD an. Dies ist ein historisch ...

