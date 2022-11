Die Enviam-Gruppe und die LEAG haben einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Das gemeinsame Joint Venture EEL Erneuerbare Energien Lausitz soll neue erneuerbare-Energien-Projekte in der Region entwickeln. Die Envia Mitteldeutsche Energie AG (Enviam), mit Sitz in Chemnitz, die Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG), mit Sitz in Cottbus, sowie die EP New Energies GmbH (EPNE) wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien in Ostdeutschland vorantreiben. Die Unternehmen beabsichtigen ...

