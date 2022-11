Der Apothekenkonzern übernimmt die Bahnhof Apotheke in Langnau i.E.. Dort wirkt seit Jahren Apotheker Manfred Fankhauser, der als Pionier des medizinischen Cannabis in der Schweiz gilt.Bern - Der Apothekenkonzern Galenica übernimmt die Bahnhof Apotheke in Langnau im Emmental. Dort wirkt seit Jahren Apotheker Manfred Fankhauser, der als Pionier des medizinischen Cannabis in der Schweiz gilt. Diese Aktivitäten bündelte Fankhauser im Unternehmenszweig Cannaplant. Der 59-jährige Fankhauser und seine Frau bleiben in leitender Position im Unternehmen tätig.

