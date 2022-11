Die Zürcher Laufschuhfirma bleibt nach neun Monaten auf Wachstumskurs. Die erstmalige Umsatzmilliarde im laufenden Jahr scheint für das Unternehmen nur noch Formsache.Zürich - Die Zürcher Laufschuhfirma On Running bleibt nach neun Monaten auf Wachstumskurs. Die erstmalige Umsatzmilliarde im laufenden Jahr scheint für das Unternehmen, an dem auch der Tennisstar Roger Federer beteiligt ist, nur noch Formsache. Von Juli bis September stieg der Umsatz um gut 50 Prozent auf 328,0 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Für den Anstieg war...

Den vollständigen Artikel lesen ...