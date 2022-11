Am 30. November startet die Messe Solar Solutions Düsseldorf. Mehr als 100 Hersteller, Vertriebs- und Großhändler präsentieren die neuesten Photovoltaik-Module, Wechselrichter und PV-Montagesysteme. Mit der Solar Solutions Düsseldorf startet nach Ansicht der Veranstalter zum richtigen Zeitpunkt eine Photovoltaik-Messe in der NRW-Landeshauptstadt. Denn die aktuelle Energieversorgungslage rückt erneuerbare Energien noch stärker in den Fokus Zudem hat die Bundesregierung im Erneuerbare-Energien-Gesetz ...

