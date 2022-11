Der amerikanische Luft- und Raumfahrtkonzern Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, NYSE: NOC) schüttet am 14. Dezember 2022 eine Quartalsdividende von 1,73 US-Dollar je Aktie aus. Record day ist der 28. November 2022. Im Mai 2022 erfolgte eine Anhebung gegenüber dem Vorquartal (1,57 US-Dollar) um 10 Prozent. Das Unternehmen mit Firmensitz in West Falls Church nahe der Hauptstadt Washington hat in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...