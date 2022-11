Ohne Zweifel liegt bei der Zurich Insurance Group-Aktie ISIN: CH0011075394 im kurzfristigen Bereich ein schöner Aufwärtstrend vor. Seit dem Tief am 16. Oktober ist der Wert um mehr als 52 CHF gestiegen. Nach dem letzten Hoch bei 437,30 CHF kam es zu einer kleineren Korrektur, bei welcher der Kurs nicht sonderlich sank. Am Mittwoch ist der Kurs vor der Unterstützung in Richtung Norden abgedreht und damit ist die Chance, dass es in der nächsten Zeit ...

