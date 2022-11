Sah es am Dienstag noch so aus, als ob die Klöckner-Aktie ISIN: DE000KC01000 den steilen Aufwärtstrend fortsetzen könnte, setzten am Mittwoch Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie war in fünf Wochen von 6,43 Euro auf bis zu 9,59 Euro nach oben gekommen und jetzt könnte die Party erst einmal unterbrochen sein. Wir wollen die Aktie nicht herunterschreiben, aber setzen sich die Gewinnmitnahmen fort, eignet sich die Aktie für einen Short-Trade. Wer den Nervenkitzel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...