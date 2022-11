Positive Daten ohne Kurseffekt - Erholung scheint ausgereizt! von Sven Weisenhaus Am Donnerstag vergangener Woche kamen aus den USA die Daten zu den Verbraucherpreisen, vorgestern zu den Erzeugerpreisen und gestern zu den Importpreisen - Anleger am Aktienmarkt können sich derzeit nicht über zu wenige positive Nachrichten in Sachen Inflation beschweren. Denn Verbraucher- und Erzeugerpreise gingen stärker zurück als erwartet. Und auch aus den Importpreisen lässt sich ablesen, dass das Hoch bei der ...

