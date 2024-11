Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitagvormittag, dem ersten Tag im Monat November, auf breiter Front fester. Die Vorgaben aus den USA seien zwar negativ. Doch nach den schwachen Vortagen sei der Markt reif für eine technische Erholung, heisst es im Handel. Am Markt sei weiter erhöhte Nervosität zu spüren. Denn es stünden in den USA einige Ereignisse bevor, die die Märkte nach oben wie nach unten beeinflussen könnten. So werden am ...

