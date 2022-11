Europas Börsen haben am Donnerstag nur leicht schwächer geschlossen. Die Rally stockte somit weiter.Paris / London - Europas Börsen haben am Donnerstag nur leicht schwächer geschlossen. Die Rally stockte somit weiter. Die erhoffte Pause im Zinsanhebungszyklus der US-Notenbank werde inzwischen nicht mehr ganz so als ausgemacht angesehen wie noch vor etwa einer Woche, sagte Marktexperte Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Zuletzt habe der Präsident der Notenbank von St. Louis, James Bullard...

Den vollständigen Artikel lesen ...