Leclanché hat in der ersten Jahreshälfte 2022 nicht nur weniger umgesetzt, unter dem Strich resultierte auch ein deutlich grösserer Verlust als im Vorjahr.Yverdon-les-Bains - Leclanché hat in der ersten Jahreshälfte 2022 nicht nur weniger umgesetzt, unter dem Strich resultierte auch ein deutlich grösserer Verlust als im Vorjahr. Der Westschweizer Batterie-Hersteller hatte von der Börsenbetreiberin SIX zuvor eine Firstverlängerung für die Resultate-Publikation gewährt bekommen. Konkret halbierte sich der Umsatz in der Berichtsperiode etwa auf noch 7...

Den vollständigen Artikel lesen ...