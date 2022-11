Der bayerische Wirtschaftsminister warnt, die Abschöpfung könne zu einem Investitionsstopp führen und den dringend nötigen weiteren Ausbau der Photovoltaik ausbremsen. Die Bundesregierung müsse daher die geplante Regelung in jetziger Form stoppen.Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) macht sich Sorgen um die Zukunft der Solarbranche. "Wir hören täglich Hilferufe. Die vom Bund geplante Abschöpfung führt zum Investitionsstopp anstatt zum dringend nötigen weiteren Ausbau", so Aiwanger. Er appellierte am Freitag an die Bundesregierung, die geplante Abschöpfung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...