Hier erfahren Sie, was Sie am Freitag, den 18. November wissen sollten: Der US-Dollar (USD) profitierte von der risikoaversen Marktstimmung am Donnerstag und der US Dollar Index schloss den Tag mit einem leichten Plus ab. Da die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen leicht nachgab und sich die Marktstimmung am frühen Freitag verbesserte, hat der USD ...

