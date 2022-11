FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 20 (28) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 585 (675) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 110 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 320 (480) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 370(480)P - 'BUY' - BERENBERG CUTS KISTOS PRICE TARGET TO 650 (670) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES TARGET TO 350 PENCE - 'MP' - CITIGROUP RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 110 (93) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 598 (537) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1664 (1486) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2200 (1950) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1120 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2550 (2490) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2610 (2360) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 480 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 17 (15) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 1630 (1580) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 500 (460) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 950 (880) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 108 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TRITAX BIG BOX TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 170 (140) PENCE - HSBC RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1140 (995) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 197 (258) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2100 (1900) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 281 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 560 (700) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2070 (1800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 325 (355) PENCE - 'BUY'



- BERENBERG CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 635 (690) PENCE - 'HOLD'



