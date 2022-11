Der SMI schliesst 1,17 Prozent höher bei 11'045,49 Punkten. Die grössten Gewinne verzeichneten für einmal Novartis (+3,1%).Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich zugelegt. Nach einem verhaltenen Start haben die Kurse am kleinen Verfallstermin bis am frühen Nachmittag stetig angezogen, ehe die Gewinne gegen Handelsende noch etwas abbröckelten. Der Grossteil der Gewinne des Gesamtmarktes ging auf das Konto der starken Novartis und Nestlé. Händler erklärten sich die steigenden Kurse mit positiv...

Den vollständigen Artikel lesen ...