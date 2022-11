Doha - Das kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft an diesem Sonntag in Katar durchgesetzte Verbot von alkoholischem Bier rund um alle Stadien sorgt für Aufregung. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Philipp Beitzel von der Koordinierungsstelle Fanprojekte (KOS): "Das sorgt für eine große Unsicherheit bei den Fans."



Für manche Fans gehöre das Bier zum Fußball dazu. "Das Bierverbot als solches ist aber nicht das vordergründige Problem", so der Leiter der deutschen Fan-Botschaft bei der Fußball-WM weiter: "Hier geht es auch darum, ob und inwieweit Fans sich auf Aussagen und Informationen der Organisatoren verlassen können, wenn sie diese Regelungen zwei Tage vor Turnierbeginn kippen können", sagte Beitzel mit Blick auf die Zusagen, die die WM-Organisatoren zuletzt unter anderem Innenministerin Nancy Faeser (SPD) gegeben haben.

