Am 13. November hatten wir getitelt "Puma: Der König ist tot, lang lebe der König!" und das war der Text: "Der Kursverlauf nach dem Hoch am 17. August mit einem Kurs von 70,88 Euro ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir werden den Verdacht nicht los, dass der Abgang von Puma-Chef Björn Gulden, der in Herzogenaurach auf die andere Straßenseite wechselt und Nachfolger vom Adidas-Vorstandsvorsitzenden Kasper Rorsted wird, überzogen eingepreist wurde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...