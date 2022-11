Der Zugbauer hat von der Transports publics de la région lausannoise (TL) eine Bestellung über zehn Trams erhalten. Die Fahrzeuge werden auf einer neuen Tramlinie in Lausanne eingesetzt.Bussnang - Der Zugbauer Stadler Rail hat von der Transports publics de la région lausannoise (TL) eine Bestellung über zehn Trams erhalten. Die Fahrzeuge werden auf einer neuen Tramlinie in Lausanne eingesetzt. Der Vertrag umfasst auch die Lieferung von Ersatzteilen und Spezialwerkzeugen, teilte Stadler Rail am Montag mit. Das Auftragsvolumen wurde in dem Communiqué nicht genannt.

