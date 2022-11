Eine Kündigungswelle überrollt die Tech-Branche. Weil in wirtschaftlichen Krisen Unternehmen bei ihren Werbeausgaben sparen, brachen Facebook, YouTube und Co wesentliche Einnahmen weg.Bern - Eine Kündigungswelle überrollt die Tech-Branche. Weil in wirtschaftlichen Krisen Unternehmen bei ihren Werbeausgaben sparen, brachen Facebook, YouTube und Co wesentliche Einnahmen weg. Nach knapp zwei Pandemiejahren Höhenflug holt die Technologie-Giganten nun die Realität ein: Managementkrisen, Imageschäden und Aktienkurse, die teils zweistellig fallen.

