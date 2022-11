Der Batteriehersteller will am neuen Produktionsstandort aus neuen und gebrauchten Elektroauto-Batterien Großspeicher für die Industrie fertigen. In der ersten Ausbaustufe investiert Fenecon 22 Millionen Euro.Fenecon hat jetzt den Grundstein für einen neuen Produktionsstandort im niederbayerischen Iggensbach gelegt. In diesem "CarBatteryReFactory" betitelten Werk will das Deggendorfer Unternehmen künftig Industriespeicher aus neuen und gebrauchten Elektroautobatterien herstellen. Dabei sollen die Batterien als sogenannte "Full Packs" eingesetzt werden, also als komplettes Fahrzeugbatterie-Paket ...

