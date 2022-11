Der USD/IDR bewegte sich in der vergangenen Woche in einem Aufwärtstrend und stabilisierte sich in der Nähe der 15.700er-Marke, nachdem er am 11. November sogar bis auf 15.400 gesunken war. Die Volkswirte der MUFG Bank sehen das Paar in der kommenden Woche in einer Spanne von 15.640 bis 15.800. Anhebungen der Leitzinsen werden fortgesetzt "Die Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...