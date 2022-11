Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat der DAX nachgegeben. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.380 Punkten berechnet, 0,4 Prozent niedriger als am Freitag.



Papiere von Adidas, Puma und Zalando waren kurz vor Handelsende am kräftigsten im Minus, aber auch der Werkstoffhersteller Covestro und der Immobilienkonzern Vonovia wurden verkauft. Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 82,38 US-Dollar, das waren 524 Cent oder 6,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Ungewöhnlich für die Entwicklung der letzten Monate: Der Gaspreis veränderte sich kaum, eine Megawattstunde zur Lieferung im Dezember kostete kurz vor Handelsende 115 Euro und damit 0,1 Prozent weniger als am Freitag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag schwächer.



Ein Euro kostete 1,0242 US-Dollar (-0,81 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9764 Euro zu haben.

