Ar-Rayyan - Bei der Fußball-WM in Katar haben sich die USA und Wales zu ihrem Auftakt mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Timothy Weah schoss für die "Soccer Boys" in der 36. Minute den Führungstreffer, während die Waliser offensiv zunächst extrem schwach waren.



Im zweiten Durchgang gingen die Briten dann viel stärker ins Risiko und die USA begannen zu wackeln, deren Verteidiger Walker Zimmerman musste Gareth Bale mit einem zu harten Einsteigen stoppen - der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt und Bale verwandelte selbst sicher zum Ausgleich. In WM-Gruppe B bleibt damit England auf Platz eins, dahinter Wales und die USA punkt- und torgleich, Letzter ist der Iran.

