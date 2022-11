In der Erwartung, den Absatz seiner Produkte zu verdoppeln, um die erhöhte Nachfrage während des bevorstehenden internationalen Sportturniers zu bedienen, hat Fresh Del Monte im Nahen Osten einen neuen Betrieb für frisch geschnittene Produkte fertiggestellt, so das Unternehmen. Der Betrieb in Doha, Katar, ist ein Zusammenschluss zwischen Fresh Del Monte und Doha National Food...

Den vollständigen Artikel lesen ...