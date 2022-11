Durch den Zusammenschluss von ELCA Cloud Services und EveryWare entsteht einer der führenden unabhängigen Schweizer Cloud- und IT-Provider für private und öffentliche Unternehmen in der Schweiz.Zürich / Lausanne - Durch den Zusammenschluss von ELCA Cloud Services und EveryWare entsteht einer der führenden unabhängigen Schweizer Cloud- und IT-Provider für private und öffentliche Unternehmen in der Schweiz. Die derzeitigen Management-Teams führen ihre jeweiligen Unternehmen weiter und behalten ihre Unabhängigkeit bei. Sämtliche Mitarbeitenden verbleiben in ihren bisherigen Funktionen.

