Der Genfer Aromen- und Duftstoff-Hersteller ist im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 weiter gewachsen.Genf - Der Genfer Aromen- und Duftstoff-Hersteller Firmenich ist im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 weiter gewachsen. Beim geplanten Zusammenschluss mit dem holländischen DSM-Konzern geht es vorwärts. Für das per Ende September abgeschlossene erste Quartal meldete Firmenich am Dienstag ein Umsatzwachstum von 8,8 Prozent auf 1,25 Milliarden Franken. Zu konstanten Währungen lag das Plus...

Den vollständigen Artikel lesen ...