Der italienische Energiekonzern Enel (ISIN: IT0003128367) plant für das Jahr 2022 eine Dividende von insgesamt 0,40 Euro, wie der Konzern am Dienstag in Rom im Rahmen eines Kapitalmarkttages mitteilte. Für die Folgejahre 2023 bis 2025 ist eine Dividende in Höhe von 0,43 Euro geplant. Enel zahlt seine Dividende in zwei Tranchen aus. In diesem Jahr wurde eine Dividende in Höhe ...

