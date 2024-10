Tesla muss sich aufgrund der Kritik an Hausbesuchen durch das Management bei Krankmeldungen in Grünheide rechtfertigen. BASF kürzt die Dividende und kann mit Zukunftsstrategie überzeugen.In der letzten Woche ist es wiederholt zu Kritik an dem Vorgehen der Werksleitung in der Tesla (US88160R1014) Gigafactory in Grünheide gekommen. So war es in den letzten Monaten bei Krankmeldungen von Arbeitnehmern vermehr zu Hausbesuchen durch die Vorgesetzten gekommen, um zu überprüfen, ob eine Krankmeldung notwendig ist. Nun meldet sich der Werksleiter André ...

Den vollständigen Artikel lesen ...