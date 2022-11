Der Güterverkehr hat 2021 in der Schweiz um 4 Prozent zugenommen. Dabei stieg der Gütertransport auf der Strasse im Vergleich zum Vorjahr um 2,7%, der Transport auf der Schiene um 6,2%.Neuenburg - Der Güterverkehr hat 2021 in der Schweiz um 4 Prozent zugenommen. Dabei stieg der Gütertransport auf der Strasse im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent, der Transport auf der Schiene um 6,2 Prozent. Die Kilometerzahl von schweren Lastwagen war noch nie so hoch. Diese schweren Strassengüterfahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht legten rund 2,3 Milliarden Kilometer zurück.

