FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 748 (787) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 290 (295) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 275 (278) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1145 (1208) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 62 (63) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS POD POINT PRICE TARGET TO 85 (105) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1549 (1673) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2743 (2736) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 565 (564) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 124 (121) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 589 (550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 397 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 790 (788) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1585 (1576) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 154 (147) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RESTORE PLC PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 123 (115) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ESSENTRA PRICE TARGET TO 295 (275) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 540 PENCE - CITIGROUP RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2360 (2175) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS VODAFONE TO 'UNDERPERFORM' (OP) - PRICE TARGET 90 (140) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS VODAFONE TO 'UNDERPERFORM' (OUTPERF,) - PRICE TARGET 90 (140) P, - DEUTSCHE BANK RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1990 (1940) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 165 (130) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HALEON PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES AO WORLD PRICE TARGET TO 75 (65) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS CONVATEC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 300 PENCE - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 840 (835) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INT. DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 240 (190) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 180 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS TRIFAST PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 3400 (3150) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 1200 (1300) PENCE - PEEL HUNT RAISES HELICAL PRICE TARGET TO 480 (450) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1050 (950) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SSE PLC TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 2050 (1825) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de