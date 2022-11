Dr. Andreas Busch (BANTLEON): US-Immobilienmarkt

16.11.2022 - In den USA hat die Fed die Leitzinsen innerhalb kürzester Zeit so kräftig angehoben wie seit den 1980er Jahren nicht mehr. Unternehmen und Haushalte wurden dadurch kalt erwischt. Unter anderem haben sich die Hypothekenzinsen mehr als verdoppelt, was noch nie in den zurückliegenden 50 Jahren vorgekommen war.

Wenig verwunderlich gerät der US-Immobilienmarkt dadurch massiv unter Druck. Schon jetzt ist absehbar, dass die Wohnbauinvestitionen deutlich schrumpfen und damit das BIP belasten werden. Hinzu kommen Jobabbau und negative Vermögenseffekte, was den Konsum bremsen wird. Alles zusammen ist für sich genommen schon problematisch genug, gibt letztlich aber nur einen Vorgeschmack darauf, was den Rest der Wirtschaft noch erwartet. Eine ausgewachsene Rezession ist in unseren Augen nicht mehr abzuwenden ...