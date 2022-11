Nachdem der Absatz der Schweizer Bierbrauer in den Jahren zuvor wegen der Corona-Pandemie merklich zurückgegangen war, hat er sich im Braujahr 2021/22 erstmals wieder etwas erholt.Winterthur - In der Schweiz ist diesen Sommer wieder mehr Bier getrunken worden. Nachdem der Absatz der Schweizer Bierbrauer in den Jahren zuvor wegen der Corona-Pandemie merklich zurückgegangen war, hat er sich im Braujahr 2021/22 erstmals wieder etwas erholt. Insgesamt haben die Schweizer Produzenten 3,64 Millionen Hektoliter Bier verkauft. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von...

