Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Volumen von circa zehn Millionen Schweizer Franken.Zürich - Als neuer IT-Partner sorgt Atos für einen ausfallsicheren Betrieb von geschäftskritischen Anwendungen und unterstützt damit den Wachstumskurs des Züricher Finanzdienstleisters. SIX betreibt die Finanzmarktinfrastruktur in der Schweiz. Seit dem Kauf und der erfolgreichen Integration der spanischen Börse BME betreibt SIX ebenfalls die Infrastruktur für den spanischen Markt.

