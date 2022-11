In einem Interview mit der Financial Times (FT) am Dienstag unterstützte Robert Holzmann, Direktor der Europäischen Zentralbank (EZB), die Forderung nach einer dritten Zinserhöhung um 75 Basispunkte (Bp) in Folge für die geldpolitische Sitzung im Dezember. Weitere Zitate "Sehe keine "Anzeichen für einen Rückgang der Kerninflation" in der Eurozone." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...