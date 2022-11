Ar-Rayyan - Bei der Fußball-WM in Katar haben sich Dänemark und Tunesien zu ihrem Auftakt in Gruppe D mit einem 0:0 unentschieden getrennt. Die Tunesier können die Partie als Erfolg werten: Sie überraschten mit einem sehr aktiven und ideenreichen Spiel und auch ihre Defensive hielt den Favoriten Dänemark in Zaum.



Diese sind nach anfänglicher Überforderung im Spielverlauf deutlich offensiver geworden. Die Tunesier reagierten darauf mit zunehmender Zurückhaltung - und das Spiel verlor insgesamt an Tempo.

