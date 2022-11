Im Referentenentwurf zur Strompreisbremse wird an dem zuletzt präferierten Modell der Übergewinnabschöpfung festgehalten. Herbe Kritik an den Plänen kommt weiterhin von den Verbänden.Es ist ein Referentenentwurf zur Strompreisbremse aufgetaucht, der demnächst im Kabinett beraten und verabschiedet werden soll. Darin enthalten ist weiterhin ein Abschöpfungsmechanismus für die Zufallsgewinne am Strommarkt, die zur Refinanzierung genutzt werden sollen. Die EU hatte mit ihrer Notfallverordnung den Weg frei gemacht, dass die Mehrerlöse an den Strommärkten in den EU-Mitgliedsstaaten bis zu 90 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...