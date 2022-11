Doha - Bei der Fußball-WM in Katar haben sich Mexiko und Polen mit 0:0 unentschieden getrennt. Damit teilen sich die beiden Teams weiterhin den zweiten Platz in Gruppe C, nachdem Saudi-Arabien am Mittag überraschend gegen Argentinien gewonnen hatte.



Obwohl Favorit Mexiko aktiv in die Partie gestartet war, konnten sie den Polen kaum gefährlich werden. Diese blieben derweil defensiv. Der verschossene Elfmeter von Robert Lewandowski in der 58. Minute verschaffte den Mexikanern deutlich mehr Selbstbewusstsein, wenngleich sich dennoch kaum Chancen kristallisierten.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de